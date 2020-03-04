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Ракурс
Гончарук про роботу уряду: Я переконаний, що українці вже відчувають нашу роботу

Гончарук: Жодного разу не отримував нечесної команди від Зеленського

4 бер 2020, 16:39
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Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня, виступив з «прощальною» промовою за парламентською трибуною.

Я досить оптимістичний щодо нашого майбутнього. Я вдячний президенту… За час роботи з ним я жодного разу не отримував жодної нечесної команди… Шість місяців — це дуже короткий термін і я впевнений, що українці вже відчувають нашу з вами роботу. Ми все це зробили разом з вами, — заявив прем'єр Гончарук.

Він також з трибуни парламенту закликав нардепів «не збавляти темп» і провести реформу ринку землі та ухвалити низку інших законопроектів.

Я працюватиму над тим, щоб Україна була успішною, — резюмував Гончарук.

Нагадаємо, виступ Гончарука відбувся після критики уряду, яку у стінах Ради озвучив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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