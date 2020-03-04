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Зеленський про оновлення Кабміну: Потрібні нові мізки та нові серця
Зеленський у Раді: Економіка України спіткнулась і ризикує проїхатися обличчям по земліhttps://racurs.ua/ua/n134677-zelenskyy-u-radi-ekonomika-ukrayiny-spitknulas-i-ryzykuie-proyihatysya-oblychchyam-po-zemli.htmlРакурс
Володимир Зеленський сьогодні прибув у Верховну Раду на позачергову сесію, де має вирішуватися доля Кабінету міністрів України під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Свій виступ Зеленський розпочав з короткого переліку здобутків уряду, а потім перейшов на критику.
Цей уряд має здобутки… Сьогодні українцям цього замало… Це перший уряд, де немає топ-корупції. Це уряд нових облич, але цих облич замало. Потрібні нові мізки та нові серця. Цей уряд знає, що робити, але знати замало. Потрібно багато працювати… Ми повинні визнавати помилки… У день, коли ми зануримося у теплу ванну ілюзій, країна потоне, — заявив Зеленський.
Також він пригадав, що нині в Україні 13 млрд грн провал надходжень із митниці.
Інший наш біль — падіння промисловості на 5%. І воно триває чотири місяці… Люди заплуталися через хаос з платіжками, — перелічив президент прогалини в роботі уряду.
Економіка України спіткнулась і ризикує проїхатися обличчям по землі, — сказав глава держави.
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