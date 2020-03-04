На Закарпатті контрабандисти почали вивозити медичні маски до Румунії (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n134676-na-zakarpatti-kontrabandysty-pochaly-vyvozyty-medychni-masky-do-rumuniyi-foto-video.htmlРакурс
Контрабанда медичних масок була зупинена на Закарпатті минулої ночі. Незаконному переміщенню через кордон до Румунії одноразових засобів захисту запобігли прикордонники відділення «Дюла» Мукачівського загону.
«Ділки» збиралися перемістити до Румунії 3 тис. 650 масок. Про інцидент повідомив прес-центр Державної прикордонної служби України.
П’ять поліетиленових пакунків із медичними виробами прикордонний наряд знайшов за кілька десятків метрів від держкордону приблизно в 1.00 ночі.
Контрабандисти, як припускають прикордонники, втекли на мотоциклі. Про це свідчать залишені на землі сліди від розвороту цього транспортного засобу. Наразі на українсько-румунському кордоні тривають пошукові заходи.
Ймовірно, намагання вивезти до сусідньої країни медичні маски пов’язане зі спалахом китайського коронавірусу в Європі, внаслідок чого ціни на ці засоби захисту зросли, а в деяких аптеках вони зникли з продажу.
При цьому експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що медичні маски навряд чи допоможуть захистися від коронавірусу, тому потрібно використовувати їх разом з іншими превентивними заходами.
Нагадаємо, що наразі в Україні є один носій коронавірусу, що підтверджено лабораторно. Це мешканець Чернівців, який недавно повернувся з Італії, охопленої епідемією коронавірусу. Крім того, сьогодні в Чернівцях госпіталізували ще трьох жителів із підозрою на інфікування коронавірусом та ще одного — в Рівному.