Маски намагалися вивезти до Румунії: «Слово и дело»

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Контрабанда медичних масок була зупинена на Закарпатті минулої ночі. Незаконному переміщенню через кордон до Румунії одноразових засобів захисту запобігли прикордонники відділення «Дюла» Мукачівського загону.

«Ділки» збиралися перемістити до Румунії 3 тис. 650 масок. Про інцидент повідомив прес-центр Державної прикордонної служби України.

П’ять поліетиленових пакунків із медичними виробами прикордонний наряд знайшов за кілька десятків метрів від держкордону приблизно в 1.00 ночі.

Контрабандисти, як припускають прикордонники, втекли на мотоциклі. Про це свідчать залишені на землі сліди від розвороту цього транспортного засобу. Наразі на українсько-румунському кордоні тривають пошукові заходи.

Ймовірно, намагання вивезти до сусідньої країни медичні маски пов’язане зі спалахом китайського коронавірусу в Європі, внаслідок чого ціни на ці засоби захисту зросли, а в деяких аптеках вони зникли з продажу.

При цьому експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що медичні маски навряд чи допоможуть захистися від коронавірусу, тому потрібно використовувати їх разом з іншими превентивними заходами.

Нагадаємо, що наразі в Україні є один носій коронавірусу, що підтверджено лабораторно. Це мешканець Чернівців, який недавно повернувся з Італії, охопленої епідемією коронавірусу. Крім того, сьогодні в Чернівцях госпіталізували ще трьох жителів із підозрою на інфікування коронавірусом та ще одного — в Рівному.