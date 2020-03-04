У ВООЗ зазначили, що носити маски треба далеко не всім. Фото: REUTERS/Thomas Peter

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Китайським коронавірусом офіційно захворів один українець, проте в подальшому кількість інфікованих може збільшитися.

Україна має бути готовою до нових спалахів хвороби, щоб протидіяти цій інфекції. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я, доктор Ярно Хабіхт на брифінгу у Києві.

Також важливо наголосити на тому, що, ймовірніше за все, ми з вами станемо свідками більшої кількості захворювання в Україні. Проте суть полягає у готовності галузі здоров’я України протидіяти спалахам цього захворювання, — зазначив він.

До заходів зі стримування та реагування на спалах коронавірусу можна віднести продовження реалізації реформи охорони здоров’я, а також модернізацію та осучаснення стаціонарень, лікарень та відділів невідкладної допомоги.

Також представник ВООЗ додав, що не варто панікувати через коронавірус в Україні. Він закликав часто мити руки, але не носити медичні маски без необхідності.

Важливо зазначити, що маску на обличчі необхідно носити тим громадянам, які вже захворіли на цей коронавірус, або тим громадянам, які мають інше захворювання вірусного походження. Необхідно носити маску тим, хто, наприклад, піклується вже про хворих людей, які захворіли на коронавірус, а також медпрацівники мусять носити маску, якщо вони мають дотик із хворими. Якщо ви є здоровою людиною і ви не здійснюєте піклування за людиною, яка захворіла вірусною інфекцією, то вам не треба носити маску. Дякую всім присутнім у цій аудиторії за те, що ви не вдягли маску, — зазначив лікар.

Нагадаємо, перший випадок зараження SARS-CoV-2 в Польщі зафіксований в місті Зелена-Гура, яке розташоване на заході країни.