В ВОЗ отметили, что носить маски нужно далеко не всем. Фото: REUTERS/Thomas Peter

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Китайским коронавирусом официально заболел один украинец, однако в дальнейшем количество инфицированных может увеличиться.

Украина должна быть готова к новым вспышкам болезни, чтобы противодействовать этой инфекции. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения, доктор Ярно Хабихт на брифинге в Киеве.

Также важно отметить, что, вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности области здоровья Украины противодействовать вспышкам этого заболевания, — отметил он.

К мерам по сдерживанию и реагированию на вспышку коронавируса можно отнести продолжение реализации реформы здравоохранения, а также модернизацию и осовременивание стационаров, больниц и отделов неотложной помощи.

Также представитель ВОЗ отметил, что не стоит паниковать из-за коронавируса в Украине. Он призвал часто мыть руки, но не носить медицинские маски без необходимости.

Важно отметить, что маску на лице нужно носить тем гражданам, которые уже заболели этим коронавирусом, или тем гражданам, которые имеют другое заболевание вирусного происхождения. Необходимо носить маску тем, кто, например, заботится об уже больных людях, заболевших коронавирусом, а также медработники должны носить маску, если они контактируют с больными. Если вы здоровый человек и вы не заботитесь о человеке, который заболел вирусной инфекцией, то вам не нужно носить маску. Спасибо всем присутствующим в этой аудитории за то, что вы не надели маску, — отметил врач.

Напомним, первый случай заражения SARS-CoV-2 в Польше зафиксирован в городе Зелена-Гура, который расположен на западе страны.