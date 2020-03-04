Коронавирус в Черновцах: как себя чувствуют инфицированный и его жена

https://racurs.ua/n134652-koronavirus-v-chernovcah-kak-sebya-chuvstvuut-inficirovannyy-i-ego-jena.html

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Коронавирус в Черновцах диагностировали только у одного мужчины, который вернулся в Украину из Италии. Сейчас он находится в больнице, его состояние улучшается.

О положительной динамике пациента сообщает сайт Черновицкой облгосадминистрации со ссылкой на заведующую инфекционным отделением областной клинической больницы Валентину Миндреску.

На утро 4 марта у мужчины была зафиксирована температура тела в 37,8 градусов и незначительный кашель, который слабеет, а также нормальный аппетит.

Утром СМИ сообщили, что коронавирус подтвердили и у жены мужчины, которую накануне поместили на обсервацию в военный госпиталь из-за протестов местных жителей возле ее дома — люди требовали от властей вывезти в больницу и изолировать женщину. Однако зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак опровергла информацию об инфицировании черновчанки, пишет molbuk.ua. Женщину увезли на обсервацию для ее безопасности, а медицинских показаний для этого не было.

Также, по данным главы Черновицкой областной клинической больницы Сергея Цынтаря, Госпогранслужба распорядилась отправить военнослужащих, контактировавших с больным коронавирусом мужчиной, на обсервацию в военный госпиталь.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня на брифинге сообщил, что сейчас на территории страны есть шесть человек с подозрением на коронавирус, исследования отобранных у них образцов продолжаются.

Между тем в соцсетях распространяют фото больницы, в которой якобы находится инфицированный коронавирусом черновчанин.

Напомним, всего в мире зафиксировали 93 тыс. 160 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования китайским коронавирусом. По последним данным, коронавирус распространился по 34 странам Европы, там подтверждены 3 тыс. 365 случаев заболевания и 85 смертей от коронавирусной инфекции. В Беларуси сегодня подтвердили шесть случаев заражения, а в Польше обнаружили первого инфицированного.

В Украине первого больного коронавирусом обнаружили 3 марта. Житель Черновцов вернулся из путешествия по Италии вместе с женой и почувствовал симптомы заболевания, после чего самоизолировался. Но через два дня его все же доставили в больницу из-за ухудшения самочувствия. За десятью людьми, которые контактировали с больным украинцем, наблюдают врачи.