Коронавирус: Киев проверит наличие своих граждан на круизном лайнере, который закрыли на карантин в Норвегии, фото - newsvideo.su

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Киев проверит, есть ли среди пассажиров круизного лайнера AIDAaura граждане Украины. Немецкое судно в связи с подозрением на коронавирус 3 марта закрыли в порту Хаугесунн на двухнедельный карантин.

Министерство здравоохранения попросит МИД выяснить, есть ли среди 1,2 тыс. пассажиров украинцы, сообщил 4 марта на брифинге заместитель министра Виктор Ляшко.

На AIDAaura подозревают два случая инфицирования коронавирусом. Лайнер прибыл из Гамбурга и должен был покинуть порт Хаугесунн 2 марта, однако остался там еще на день в ожидании результатов анализов двух пассажиров.

Неделю назад эти пассажиры, граждане Германии, контактировади с человеком, у которого наличие коронавируса впоследствии было подтверждено. Судно должно посетить еще шесть городов Норвегии, а затем вернуться обратно в Германию. Все пассажиры лайнера пока остаются на борту, им не разрешают выходить на сушу.

Напомним, что в порту Йокогамы до сих пор стоит лайнер Diamond Princess, который считается источником распространения коронавируса в Японии. Лайнер вышел из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошел на берег 25 января в Гонконге.

По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. Всего коронавирус обнаружили у 705 человек.