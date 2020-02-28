Лайнер Diamond Princess, фото: NeedPix

https://racurs.ua/n134406-koronavirus-na-laynere-odnu-iz-gospitalizirovannyh-ukrainok-vypisali-iz-bolnicy-mid.html

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Инфицированную коронавирусом SARS-Cov-2 украинку, члена экипажа лайнера Diamond Princess, который в начале февраля попал под карантин у берегов Японии, 27 февраля выписали из больницы.

Ее перевезли в гостиницу. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Еще трое инфицированных коронавирусом граждан Украины продолжают находиться в японских медучреждениях.

Дата их выписки пока неизвестна, — отметил Погорельцев.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщали, что всего коронавирус обнаружили у пяти украинцев, находящихся за рубежом. Четверо из них заразились, находясь на борту Diamond Princess. Еще одну инфицированную украинку обнаружили в Италии.

Всего на боту Diamond Princess находились 25 граждан украины.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, новый коронавирус уже обнаружили в Беларуси и Литве.