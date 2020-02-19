Лайнер Diamond Princess, фото: photozou.jp

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Японский врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе Ивата Кентаро, поделился впечатлениями от увиденных им карантинных мероприятий на пассажирском лайнере Diamond Princess.

По его словам, ситуация там была «ужасной» даже по сравнению с тем, что происходило в Африке во время вспышки лихорадки Эбола, сообщает издание Quartz.

Он отметил, что впервые за 20 лет своей профессиональной деятельности боялся заразиться, чего с ним не было даже во время борьбы с атипичной пневмонией в Китае в 2003 году и последних вспышек эболы в Африке.

Сегодня с Diamond Princess сняли карантин. Кентаро прибыл на корабль за день до этого.

Медик отметил, что в любом инфекционном заведении есть четкое разделение на потенциально опасную «красную» и безопасную «зеленую» зону, чтобы локализовать инфекцию.

В «красной» зоне нужно носить защитный костюм, в то время как в «зеленой» — обычную «чистую» одежду.

Но на Diamond Princess «зеленая» и «красная» зоны перемешаны, совершенно непонятно, где опасно, а где нет. Непонятно, какие перила, ковры могут быть заражены, ведь вирус невидимый, — подчеркнул Кентаро.

Также, по его словам, люди по судну ходят как в защитных масках, так и без них.

Человек с температурой абсолютно спокойно выходит из своей каюты и через весь лайнер идет в медпункт. Это происходит как обычное явление, — подчеркнул медик.

Также он отметил, что был свидетелем того, как люди потребляли пищу, не снимая медицинских перчаток, а также пользовались своими смартфонами, будучи в защитных костюмах.

Даже что-то простое, как распечатана форма о предоставлении согласия на авторизацию тестов на коронавирус, является потенциальным источником для передачи инфекции, отмечает Кентаро.

Эта бумага двигалась туда-сюда, туда-сюда между комнатой с инфекцией и другим местом, — подчеркнул медик.

В мире медики ищут различные способы борьбы с новым коронавирусом. Так, в провинциях Цинхай на северо-западе Китая медики начали применять традиционную тибетскую медицину, сообщает издание «Синьхуа».

17 из 18 больных в провинции, заразившихся коронавирусом нового типа, проходят курс лечения, подготовленный с применением традиционной китайской медицины.

Также местные больницы тибетской медицины разработали антивирусные препараты и бесплатно раздают их населению.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, сегодня пассажиры начали покидать борт Diamond Princess в связи с завершением карантина.