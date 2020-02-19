Лайнер Diamond Princess, фото: photozou.jp

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Японський лікар-епідеміолог, професор Університету Кобе Івата Кентаро, поділився враженнями від побачених ним карантинних заходів на пасажирському лайнері Diamond Princess.

За його словами, ситуація там була «жахливою» навіть у порівнянні з тим, що відбувалося в Африці під час спалаху лихоманки Ебола, повідомляє видання Quartz.

Він зазначив, що вперше за 20 років своєї професійної діяльності боявся заразитися, чого з ним не було навіть під час боротьби з атиповою пневмонією в Китаї у 2003 році та останніх спалахів еболи в Африці.

Сьогодні з Diamond Princess зняли карантин. Кентаро прибув на корабель за день до цього.

Медик наголосив, що в будь-якому інфекційному закладі є чітке розподілення на потенційно небезпечну «червону» та безпечну «зелену» зони, щоб локалізувати інфекцію.

У «червоній» зоні потрібно носити захисний костюм, в той час як у «зеленій» — звичайний «чистий» одяг.

Але на Diamond Princess «зелена» і «червона» зони перемішані, абсолютно незрозуміло, де небезпечно, а де ні. Незрозуміло, які перила, килими можуть бути заражені, адже вірус невидимий, — наголосив Кентаро.

Також, за його словами, люди по судну ходять як у захисних масках, так і без них.

Людина з температурою абсолютно спокійно виходить зі своєї каюти і через весь лайнер йде в медпункт. Це відбувається як звичайне явище, — наголосив медик.

Також він зазначив, що був свідком того, як люди споживали їжу, не знімаючи медичних рукавичок, а також користувалися своїми смартфонами, будучи у захисних костюмах.

Навіть щось таке просте, як роздрукована форма щодо надання згоди на авторизацію тестів на коронавірус, є потенційним джерелом для передачі інфекції, наголошує Кентаро.

Цей папір рухався туди-сюди, туди-сюди між кімнатою з інфекцією та іншим місцем, — наголосив медик.

У світі медики наразі шукають різні способи боротьби з новим коронавірусом. Так, упровінції Цинхай на північному заході Китаю медики почали застосовувати традиційну тибетську медицину, повідомляє агентство «Сіньхуа».

17 з 18 хворих в провінції, що заразилися коронавірусом нового типу, проходять курс лікування, підготовлений із застосуванням традиційної китайської медицини.

Також місцеві лікарні тибетської медицини розробили антивірусні препарати і безкоштовно роздають їх населенню.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, сьогодні пасажири почали залишати борт Diamond Princess у зв’язку із завершенням карантину.