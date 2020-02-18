Новий коронавірус у Японії спробують лікувати за допомогою препаратів від ВІЛ

У Японії фіксуються випадки захворювання на новий коронавірус

https://racurs.ua/ua/n133897-novyy-koronavirus-u-yaponiyi-sprobuut-likuvaty-za-dopomogou-preparativ-vid-vil.html

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У Японії перевірять ефективність лікування нового коронавірусу SARS-CoV-2 препаратами від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Про це заявив представник уряду Японії Йошіхіде Суга, повідомляє агентство Reuters.

За його словами, уряд робить все, щоб відповідні клінічні випробування розпочалися «якомога швидше», однак скільки вони триватимуть, наразі не можна сказати.

Водночас у Центрі з контролю та профілактики захворювань у Токіо зазначають, що відповідні клінічні дослідження не займуть багато часу, оскільки ліки від ВІЛ вже схвалені для використання при лікуванні пацієнтів, хоч і для іншого захворювання, повідомляє телеканал NHK.

Зазначається, що раніше препарат від ВІЛ застосовувався для лікування хворих на атипову пневмонію.

Японські медики вже застосовували препарат від ВІЛ для лікування пацієнтів з новим коронавірусом, з їхньої згоди. Деякі з цих людей відтоді одужали, але оскільки кількість таких пацієнтів було обмежено, наразі важко сказати, чи були ці ліки ефективними.

Для підтвердження ефективності та безпеки препарату необхідно провести клінічне дослідження.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, одного з двох українців, котрі інфікувалися коронавірусом на борту корабля Diamond Princess, який наразі перебуває на карантині біля берегів Японії, незабаром планують виписати з лікарні.