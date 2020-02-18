Інфікованого коронавірусом українця випишуть з лікарні. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n133856-koronavirus-na-layneri-infikovanogo-ukrayincya-nezabarom-vypyshut-z-likarni-prystayko.html

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Коронавірусом на лайнері Diamond Princess інфіковані вже понад 540 пасажирів і членів екіпажу. Двоє інфікованих — українці.

Зараз вони перебувають на лікуванні в лікарні, їхній стан задовільний. Одного з інфікованих українців планують незабаром виписати. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми «Свобода слова».

За його словами, українці лікуються у військовому госпіталі. Останній раз консульство пов’язувалося з лікарями 13 лютого. Тоді чиновникам сказали, що один громадянин відчуває себе нормально, а другого, за словами Пристайко, «швидше за все, взагалі випишуть завтра».

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, раніше МЗС повідомило про стан здоров’я інфікованих українців. За інформацією Посольства України в Японії на 14 лютого, нових випадків інфікування коронавірусом серед громадян України не зафіксовано. Інфікованих українців госпіталізували до лікарень Токіо, де вони проходять лікування. Стан їхнього здоров’я задовільний.