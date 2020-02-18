Китайський коронавірус: 1 тис. 873 загиблих, майже 13 тис. одужали

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n133855-kytayskyy-koronavirus-1-tys-873-zagyblyh-mayje-13-tys-odujaly.html

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Коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 1 тис. 873 людей. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 1 тис. 789 осіб. Загальна кількість заражених — понад 73 тис.

Водночас понад 12 тис. 700 пацієнтів вдалося вилікувати від коронавірусу. Їх виписали з лікарень. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Майже всі смерті від коронавірусу зафіксовані в Китаї, більшість з них — в провінції Хубей, яка стала центром поширення вірусу. Ще по одному смертельного випадку — на Філіппінах, в Японії, Гонконгу, Франції та Тайвані.

За межами Китаю зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом. Найбільше заражених за межами Китаю — в Сінгапурі (77), Японії (66), Гонконгу (60), Таїланді (35) і Південній Кореї (31). Також повідомляється, що на лайнері Diamond Princess вже 454 інфікованих серед всіх пасажирів і членів екіпажу, загальна кількість яких становить 3 тис. 700 осіб.

Також повідомляє про смерть глави лікарні Учан в Ухані від коронавірусу. 50-річний Лю Чжімін помер вранці 18 лютого, о 10.30 за місцевим часом. Про це пише BNO Newsroom в Twitter.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, з Уханя планують евакуювати українців. Спеціальний літак відправиться в Ухань 18 лютого, а повернеться в Україну в четвер, 20 лютого. Водночас будуть евакуйовані тільки здорові громадяни, у яких немає ознак інфікування коронавірусом.