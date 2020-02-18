Китайский коронавирус: 1 тыс. 873 погибших, почти 13 тыс. выздоровевших

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n133855-kitayskiy-koronavirus-1-tys-873-pogibshih-pochti-13-tys-vyzdorovevshih.html

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Коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 1 тыс. 873 человека. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 1 тыс. 789 человек. Общее количество зараженных — более 73 тыс.

В то же время более 12 тыс. 700 пациентов удалось вылечить от коронавируса. Их выписали из больниц. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Почти все смерти от коронавируса зафиксированы в Китае, большинство из них — в провинции Хубэй, которая стала центром распространения вируса. Еще по одному смертельному случаю — на Филиппинах, в Японии, Гонконге, Франции и Тайване.

За пределами Китая зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных за пределами Китая — в Сингапуре (77), Японии (66), Гонконге (60), Таиланде (35) и Южной Корее (31). Также сообщается, что на лайнере Diamond Princess уже 454 инфицированных среди всех пассажиров и членов экипажа, общее количество которых составляет 3 тыс. 700 человек.

Также сообщает о смерти главы больницы Учан в Ухане от коронавируса. 50-летний Лю Чжимин умер утром 18 февраля, в 10.30 по местному времени. Об этом пишет BNO Newsroom в Twitter.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, из Уханя планируют эвакуировать украинцев. Специальный самолет отправится в Ухань 18 февраля, а вернется в Украину в четверг, 20 февраля. При этом будут эвакуированы только здоровые граждане, у которых нет признаков инфицирования коронавирусом.