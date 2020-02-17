Карта распространения вируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n133832-iz-uhanya-evakuiruut-tolko-zdorovyh-ukraincev-i-zakrout-ih-na-karantin-v-zasekrechennom-meste.html

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Китайский коронавирус стал причиной смерти уже более 1 тыс. 700 человек. В связи с этим власти Украины приняли решение эвакуировать граждан Украины и иностранцев из Уханя, центра распространения коронавируса.

Специальный самолет отправится в Ухань 18 февраля, а вернется в Украину в четверг, 20 февраля. При этом будут эвакуированы только здоровые граждане, у которых нет признаков инфицирования коронавирусом. Это общемировая практика. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.

Перед попаданием на самолет проводится осмотр китайскими медиками, дополнительно на борту всех эвакуированных граждан будет обследовать медицинская команда Министерства здравоохранения, — рассказал Ляшко.

Он добавил, что и сам самолет разделен на определенные зоны, благодаря которым можно будет изолировать тех, у кого будут проявляться симптомы коронавируса.

Помимо украинцев, будут также эвакуированы 25 иностранцев. По прибытию всех эвакуированных поместят в обсерватор, где они проведут минимум 14 дней. Ляшко не стал называть эти меры карантином, но все украинцы и иностранцы будут в изоляции, им будет запрещен контакт со внешним окружением.

Также, по его словам, на борту самолета все время будут находиться медики. Они же будут наблюдать всех эвакуированных во время обсервации. Если у граждан будут обнаружены признаки инфицирования коронавирусом, их госпитализируют в инфекционную больницу.

При этом, где именно будет находиться обсерватор, в котором будут удерживаться эвакуированные, Ляшко сообщать отказался. Ранее сообщалось, что это может быть санаторий в Киевской области. В связи с этим Обуховский районный совет просил президента Владимира Зеленского не допустить размещения 280 украинцев из китайского Уханя (провинция Хубэй, Китай) на карантин в частном санатории на территории области.

Ляшко также отметил, что на сегодняшний день в мире зафиксировано 71 тыс. 710 больных коронавирусом, но с каждым днем наблюдается тенденция сокращения количества инфицированных. Всего зарегистрировано 1 тыс. 775 летальных исходов, в то же время 11 тыс. инфицированных выздоровели. В Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.

Представитель Министерства здравоохранения добавил, что двое инфицированных на лайнере украинца сейчас находятся под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное.

Карта распространения вируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров выделил на эвакуацию украинцев 4,5 млн грн.