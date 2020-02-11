Новый коронавирус: как Украина планирует эвакуировать украинцев из Уханя

Новый коронавирус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2550-novyy-koronavirus-kak-ukraina-planiruet-evakuirovat-ukraincev-iz-uhanya.html

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По данным Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) Университета Джонса Хопкинса в США, который мониторит ситуацию случаев заболевания новым коронавирусом в реальном времени, по состоянию на вечер 10 февраля зарегистрировано 42 638 случаев острой респираторной болезни, вызванной 2019-nCoV. Известно о 3996 выздоровевших и 1016 смертях. За пределами Китая зафиксировано 394 случая инфицирования в 24 странах мира — один с летальным исходом на Филиппинах (это житель Китая, который посещал эту страну). В странах Европы насчитывается 37 случаев заболевания уханьским синдромом.

Вокруг нового коронавируса nCoV еще много вопросов, но немало специалистов говорят о том, что оперативные меры и слаженные действия — не только властей, медработников, армии, но и простых людей, предпринятые в Китае, предотвратили пандемию. Эпидемиологи в Украине в один голос заявляют, что все усилия нужно сконцентрировать на том, чтобы не пропустить пациента с новым вирусом.

В Украине пока ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не обнаружено. Однако вирусом инфицированы двое украинцев — 37-летняя женщина и 25-летний мужчина, члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии. У них нет признаков болезни, но положительный результат теста на 2019-nCoV стал причиной госпитализации в больницу в Токио. Всего на лайнере находятся 3700 человек (среди них 25 украинцев — все члены экипажа), новый коронавирус был обнаружен пока у 130.

Напомним, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом 2019-nCoV. Все пассажиры и члены экипажа, у которых тест был отрицательным, будут оставаться на корабле минимум 14 дней (столько длится инкубационный период, отсчитывается от последнего случая заболевания коронавирусом, который будет зафиксирован на этом лайнере).

Как отмечают в Минздраве, украинские граждане — члены экипажа лайнера имеют медицинскую страховку, в рамках страхового полиса им предоставляется весь пакет медицинской помощи. В министерстве также обещают, что по возвращении их в Украину (дата пока неизвестна) за ними будет установлено «определенное медико-санитарное наблюдение».

Эвакуация из эпицентра вспышки нового коронавируса

На днях в Минздраве заявили, что в ближайшее время Украина планирует эвакуировать наших сограждан из китайской провинции Хубэй, в том числе города Ухань — эпицентра вспышки нового коронавируса, находящегося в изоляции. Из карантинной зоны уже вывезли своих сограждан Германия, Франция, Япония... 5 февраля в аэропорту Тюмени приземлилось два спецборта из Уханя. Россияне и граждане других стран, эвакуированные двумя военными самолетами, были доставлены в обсервацию в реабилитационный центр в лесу под Тюменью. Всего из Уханя в Тюменскую область доставили 144 человека, из них 128 — граждане РФ и 16 граждан стран СНГ (десять человек из Беларуси, один — из Армении, трое — из Казахстана, один — из Таджикистана).

Без согласия на карантин на борт не берем

На данный момент вернуться из провинции Хубэй в Украину планирует 51 человек, в том числе один ребенок. По словам и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игоря Кузина, на борт возьмут только тех, кто подписал специальную форму согласия на карантин.

«Лицу может быть отказано в вылете, если оно не дает согласия на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий. Этот пункт регулируется статьей 35 постановления Кабмина №893. Сейчас разработана форма информированного согласия, которая через каналы Министерства иностранных дел была доведена до украинцев, планирующих эвакуацию», — отмечает Игорь Кузин.

По словам чиновника, все, кто на данный момент собирается вернуться на родину, эту форму подписали, но количество таких людей еще может меняться.

Где именно будут находиться люди, эвакуированные из Уханя? Пока место, куда наших сограждан из Уханя отправят на карантин, окончательно не определено.

«В настоящее время Минздраву предложены две локации, которые обрабатываются. Это не учреждения здравоохранения, а учреждения санаторно-курортного типа. После того, как будет изучена возможность переоборудования этих учреждений во временную обсерваторию, будет определена финальная локация», — объясняет Игорь Кузин. Известно, что обе локации расположены в Киевской области.

В Минздраве заявляют: «Пока мы не убедимся, что учреждения готовы, эвакуация не состоится».

Меры безопасности при эвакуации украинцев из эпицентра коронавируса в Китае

Как заявляют в Минздраве, была разработана подробная инструкция о мерах медико-санитарного контроля при эвакуации украинских граждан из провинции Хубэй. Основная идея — любой человек, которого будут эвакуировать, будет расцениваться как потенциально возможный случай заболевания новым коронавирусом. Экипаж спецборта будет состоять из 16 человек — пилоты, бортпроводники, техники, которые будут непосредственно заниматься обслуживанием воздушного судна. Это также медицинский персонал, который будет обеспечивать оказание необходимой медицинской помощи (два врача и одна медсестра). Планируется, что весь состав команды будет использовать специальные одноразовые костюмы биологической защиты в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Такие же костюмы должны использовать водители автобусов, которые будут доставлять пассажиров из самолета до места обсервации.

С эвакуированными пассажирами будет проведен инструктаж по инфекционному контролю. По словам Игоря Кузина, пассажиры будут находиться в обычных масках. Если кому-то станет плохо или будут проявляться симптомы заболевания, есть алгоритм — что в таком случае делать, куда отсадить и т. п. По словам чиновника, пассажиры будут проходить двукратный скрининг перед посадкой в самолет. Также выделены два автобуса, которые специальным рейсом заберут пассажиров с трапа самолета и повезут к месту обсервации. Вся используемая техника, оборудование пройдут дезинфекцию. По рекомендации производителя самолета, после полета заменят воздушные фильтры для того чтобы убедиться, что на них ничего не осталось.

Как отмечают в Минздраве, подробные инструкции уже разработаны, но проходят определенные согласования как с ведущими эпидемиологами, так и с врачами по инфекционному контролю.

Сейчас в Украине насчитывается 30 тест-систем для выявления нового коронавируса, а прилетит 51 человек. Достаточно ли этого? В Минздраве заявляют, что в ближайшее время ожидается дополнительная поставка тестов. Есть информация от частных организаций, которые разрабатывают отечественные тест-системы. По их сообщению, уже на этой неделе у нас может быть доступ к тест-системам украинского производства.

«ВОЗ рекомендует проводить тестирование на новый коронавирус по окончании обсервационного периода. По завершении 14 суток такие лица должны быть еще раз протестированы с помощью тест-систем методом ПЦР. Мы рассчитываем, что в течение инкубационного периода мы получим эти тест-системы, или будем использовать тест-системы, разработанные у нас в стране. Сейчас тех систем, которые у нас есть, достаточно для обработки рутинных текущих случаев и опровержения диагнозов, которые ставятся на уровне областей страны», — объясняют в Центре общественного здоровья.

Сегодняшняя учебная тревога дает миру уникальную возможность создать современные универсальные алгоритмы реагирования на биологические угрозы. Хочется надеется, что Украина не упустит этот шанс.