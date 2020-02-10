Туберкулез легких. Фото: maartje / Flickr

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Пока все внимание украинцев приковано к коронавирусу, в нашей стране бушуют другие серьезные инфекционные заболевания, например, туберкулез легких. Придет ли уханьский синдром в Украину — неизвестно, а вот непродуманные реформаторские шаги действительно могут не лучшим образом сказаться на нашем здоровье.

Фтизиатры предупреждают: больные туберкулезом рядом

Коридоры и палаты стационарного отделения туберкулезного диспансера в Павлограде (Днепропетровщина) недавно опустели. Больных, находящихся здесь на лечении туберкулеза, направляют домой (будут лечить амбулаторно) или в другие лечебные учреждения. Но все ли больные смогут поехать в больницу Днепра? Много ли среди них сознательных?

Причины отказа зачастую банальны — нет денег, кому-то не на кого оставить детей… Пенсионер из Павлограда, который за неделю до закрытия диспансера узнал, что болен туберкулезом легких, — тому подтверждение. Мол, всеми руками за лечение, но где взять средства хотя бы на дорогу?

Фтизиатры предупреждают: большая часть больных туберкулезом останется в Павлограде и будет заражать здоровое население — ходить в магазины, ездить общественным транспортом. Следует отметить, что в этом стационарном отделении лечились не только павлоградцы, но и жители близлежащих районов. На всех, кто отказался от госпитализации в Днепре, сотрудники диспансера обязаны подать в суд. По причине закрытия стационарного отделения сократят около 60 врачей и медсестер.

По словам городского головы Павлограда Анатолия Вершины, письма о недопустимости закрытия туберкулезного диспансера были направлены в Министерство здравоохранения, в областной Департамент здравоохранения... Однако пока конкретного ответа в решении данной ситуации так и не было получено. Влиять другим способом на эту проблему город не имеет возможности, поскольку тубдиспансер находится в подчинении областного Департамента здравоохранения.

Этот случай — не из ряда вон выходящий. Череда закрытий распространяется, словно вирус, по всей Украине. Возмущенные медицинские работники выходят на акции протеста. Прошел митинг и на Черниговщине: с 1 апреля областной противотуберкулезный диспансер ждет сокращение, а детский санаторий «Зеленый гай» и профильные отделения во многих городах собираются закрыть.

По словам Дмитрия Курилова, главы профсоюзной организации «Черниговский областной медицинский центр социально значимых и небезопасных заболеваний» (обратите внимание — социально значимых и небезопасных заболеваний!), ситуация сложилась плачевная: «Медреформа совершенно не видит такой службы, как фтизиатрия. Исходя из денег, которые выделяются на случаи фтизиатрии, штат нужно будет сократить в 10 раз!»

Больных туберкулезом планируют главным образом переложить на плечи семейных врачей. «А если это мультирезистентный туберкулез? Такие больные принимают от 10 до 20 таблеток в день. Лечение сложное. Семейный врач справится? А ведь у врача первички еще больше тысячи других пациентов», — сокрушается Дмитрий Курилов.

Лечить больного туберкулезом — мало, его еще нужно накормить

«Ежегодно растет не только количество больных туберкулезом, но и больных с резистентными формами (туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью. — Ред.), — говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская. — Это очень видно даже по моей ежедневной практике врача-инфекциониста — не фтизиатра. Только у детей выросла частота бактериовыделения до 30%. У взрослых сейчас туберкулез — часто случайная находка. Причем у абсолютно социально адаптированных людей. Это страшно. Среди впервые выявленного туберкулеза у детей у каждого четвертого резистентные формы, а среди повторно леченных таких форм 36%».

Детский противотуберкулезный санаторий «Зеленый гай» (о котором говорилось выше) рассчитан на 120 детей и является единственным на всю область. После закрытия 90 человек персонала останутся без работы. Согласно медицинской реформе, больных туберкулезом детей отпустят на амбулаторное лечение.

«Эти дети часто прячут хлеб по карманам, они не знают, что такое котлета», — говорят сотрудники санатория. Им часто не во что переодеться. Врачи, санитарки, медсестры, воспитатели приносят им из дома вещи своих детей — что у кого есть.

«Лечить больных с туберкулезом мало. Их надо кормить. Голодного больного, не получающего полноценного питания, невозможно вылечить от этого заболевания. Именно поэтому их не только изолировали, но и кормили в специальных заведениях. И ни больные, ни врачи не виноваты в том, в каком состоянии находятся эти заведения», — говорит Ольга Голубовская.

Ау, президент!

Руководители противотуберкулезных учреждений Украины написали открытое письмо президенту — «Об эпидемической безопасности по туберкулезу в Украине».

БО «Украинцы против туберкулеза» поддержала письмо фтизиатров и 24 января создала электронную петицию Владимиру Зеленскому «О недопущении разрушения фтизиатрической отрасли Украины».

«Украина становится токсичной для стран Европы, потому что наша страна на втором месте в мире по распространенности туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью и входит в десятку стран мира с самым высоким показателем мультирезистентного туберкулеза», — говорится в петиции.

Только по официальной статистике в Украине каждый день умирает 10 человек!

В письме также говорится, что Минздрав отчитался о снижении заболеваемости туберкулезом по результатам выполнения Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом (2012‒2016 годы) на 9%. В то же время Счетная палата Украины установила, что почти 82% мероприятий этой программы, на которую было потрачено более 3,2 млрд грн, реализованы частично или не выполнены вообще.

В этих условиях Украина уже более трех лет живет без Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2018‒2021 годы (которая разрабатывалась Минздравом, но не была утверждена Верховной Радой).

Вместо четкой национальной противотуберкулезной программы 27 ноября 2019 года распоряжениями Кабинета министров Украины утверждены «Государственная стратегия противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД, туберкулеза и вирусных гепатитов до 2030 года» и «Государственная стратегия развития системы противотуберкулезной медицинской помощи населению», однако эти стратегии носят преимущественно декларативный (стратегический) характер, поскольку не предусматривают четкого механизма финансового, материального и иного ресурсного обеспечения государством их мероприятий.

Туберкулез легких в Украине: что предлагают фтизиатры?

Фтизиатры для борьбы с туберкулезом легких предлагают:

оставить финансирование противотуберкулезной службы Украины за средства государственного бюджета не ниже уровня финансирования 2018‒2019 годов;

установить «льготный период» для перехода фтизиатрической службы на новые условия финансирования, во время которого отработать реальную структуру и стоимость пакета «Лечение взрослых и детей с туберкулезом», с привлечением квалифицированных специалистов фтизиатрической службы.

Туберкулез легких, как отмечают специалисты, — это вопрос национальной безопасности, ведь эпидемия туберкулеза ничем не лучше любой другой.