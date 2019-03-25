Туберкулез: Украина становится токсичной для Европы

Туберкулез в Украине

https://racurs.ua/2304-tuberkulez-ukraina-stanovitsya-toksichnoy-dlya-evropy.html

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24 марта — всемирный день борьбы с туберкулезом.Мнение, что палочка Коха (возбудитель туберкулеза) предпочитает исключительно представителей асоциальных групп, выбирая нищих, бездомных и заключенных, по ошибке превратилось почти в аксиому. Врачи предупреждают: если вы живете в социуме, общаетесь с другими людьми, в конце концов — дышите, смело можете причислять себя к группе риска.

Туберкулез — заболевание очень заразное, подхватить которое может любой из нас, независимо от статуса и социального положения. А вот как разовьются события в дальнейшем — зависит от множества факторов.

Допустим, в общественном транспорте чихнул больной туберкулезом. После первичного контакта с микобактерией кому-то может повезти — организм уничтожит возбудителя. Однако в 5% случаев разовьется первичный туберкулез, раннее прогрессирование заболевания. В 95% случаев из тех, когда организм не уничтожил агрессора, развивается носительство или латентный туберкулез.

Перейдет ли заболевание из легкой стадии в более тяжелую, зависит от состояния иммунитета и факторов риска. Возраст, генетическая предрасположенность, беременность и кормление грудью, наличие других заболеваний, вредные привычки могут ухудшить ситуацию. Вместе с тем иммунитет имеет решающее значение. У людей с хорошими социально-бытовыми условиями, полноценным питанием, невысоким уровнем ежедневного стресса, с минимумом факторов риска больше шансов победить инфекцию или получить латентную стадию, которая никогда не проснется. Много ли украинцев живет в таком раю?

Лечим показатели вместо пациентов

Согласно последним данным Минздрава, ежедневно от туберкулеза в Украине умирает около 10 человек. Реальных показателей заболеваемости в нашей стране не знает, похоже, никто. Достоверно известно, что Украина занимает второе место в мире по распространенности туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью, а также входит в пятерку стран мира с наивысшим показателем мультирезистентного туберкулеза (форма заболевания, трудно поддающаяся лечению, терапия длительная и затратная). По данным ВОЗ, около 23% случаев туберкулеза в Украине не выявляются (по оценкам экспертов, около 30%).

Чиновники, рапортуя о позитивных тенденциях в борьбе с туберкулезом, часто лукавят. Так, в 2013 году пресс-служба Минздрава и вовсе распространила радостную весть о том, что эпидемии туберкулеза в Украине больше нет. Все вздохнули с облегчением. Кроме фтизиатров. Несмотря на декларируемые «позитивные тенденции», мы все еще остаемся страной, далекой от победы над туберкулезом.

Последние данные Национальной службы здоровья о росте заболеваемости среди детей (0–17 лет) не внушают оптимизма: в 2018 году этот показатель вырос на 2,9% по сравнению с 2014 -м (788 и 770 в абсолютных числах соответственно). Тем более если учесть, что реальный показатель заболеваемости среди детей у нас в 4,5 раза превышает официальные цифры (по данным ВОЗ).

«Сегодня Украина полностью финансирует закупку лекарств от туберкулеза, а благодаря закупкам через международные организации нам удалось увеличить их количество почти в 40 раз. Например, препарат Линезолид международные организации в прошлом году закупили по цене 0,27 долл., а Минздрав Украины в 2014 году этот же препарат покупал за 2,85 долл.», — уже привычно рапортует об экономии и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Эксперты отмечают, что решение лежит не совсем в плоскости больше-меньше лекарств. Так, проблему с резистентностью можно решить путем применения новейших мировых разработок — препаратов «Бедаквилин» и «Деламанид». Однако государство пока не приложило эффективных усилий для обеспечения ими пациентов за государственный счет. Поэтому больным приходится завозить спасительные лекарства из соседних стран по цене до 2000 долл. за курс лечения. Большинству лечение не по карману.

Почти все лекарства для лечения туберкулеза токсичны, у них много побочных эффектов. Именно непереносимость побочных действий и является одной из основных причин отказа больных от лечения, и, как следствие, инфекция распространяется среди населения. К сожалению, больные в Украине вынуждены покупать симптоматические лекарства для уменьшения побочных реакций за свой счет.

В то время как Минздрав отчитался о снижении заболеваемости по результатам выполнения государственной программы противодействия туберкулезу на 9%, Счетная палата Украины установила, что почти 82% мероприятий этой программы, на которую потратили более 3,2 млрд грн, были реализованы частично или не выполнены вообще. Кстати, последняя программа закончилась в 2016 году. Только через два года, в 2019-м «для улучшения ситуации Кабмин разработал Общегосударственную целевую программу противодействия туберкулезу», которая сейчас находится на рассмотрении комитетов Верховной Рады.

Эксперты называют проект новой Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом на 2018‒2021 годы, мягко говоря, далеким от совершенства. Документ, кроме многочисленных погрешностей, основанный на данных 2016 года, включает мероприятия 2018 года, которые не могут финансироваться в 2019-м. Такой проект требует доработки с учетом нынешних реалий.

Фтизиатры уверяют, что туберкулез можно победить при двух главных условиях: ранняя диагностика и своевременное эффективное лечение. Для полного излечения от туберкулеза очень важно сознательное отношение пациента к терапии и регулярный (строго по часам, без пропусков) длительный прием медикаментов. Перерыв в лечении чреват появлением мультирезистентной формы заболевания, когда микобактерия становится практически не чувствительной к известным противотуберкулезным препаратам.

Под присмотром семейного врача

В Украине решили идти в ногу со временем. Выявлять и лечить туберкулез с 2019 года планируется под присмотром семейного врача. В большинстве случае терапия амбулаторная.

«Предполагается введение помесячной оплаты семейным врачам за результаты и контролируемый процесс лечения больных туберкулезом на амбулаторном этапе. Мы планируем это внедрить со второго полугодия 2019 года», — отметил первый заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, семейным врачам, выявившим больного туберкулезом, будут доплачивать. А вот выявлять собираются с помощью анкетирования. По словам чиновника, анкетирование только обнаруживает, есть ли вероятность заражения туберкулезом. После опроса в случае необходимости врач должен направить больного на дальнейшие методы диагностики. Более детальный алгоритм всего процесса пока узнать не удалось.

Большинство фтизиатров считают такой шаг при нынешнем уровне заболеваемости и экономической ситуации преждевременным. Наблюдаемое сегодня хаотическое сокращение специализированных лечебных учреждений при отсутствии совершенной системы амбулаторного лечения, ориентированной на потребности пациента, и полного обеспечения украинских больных современными лекарствами за государственный счет усугубит незавидное положение Украины в вопросе распространения туберкулеза еще больше.

«Учитывая уровень заболеваемости туберкулезом среди украинцев, Украина стала токсичной для Европы. Границы открыты... Это Европу сейчас пугает. На сегодня Минздрав фактически провалил политику в сфере туберкулеза. Нет концепции реформирования в этой области. Сокращаются противотуберкулезные диспансеры, люди переводятся на амбулаторное лечение. Нет стратегии, что именно сократить, что оставить. Как сделать лучше доступ пациентов к лечению. Пациент с мультирезистентным туберкулезом не должен сидеть в очереди к семейному врачу, где будет сидеть мама с маленьким ребенком», — говорит Виталий Руденко, председатель правления БО «Украинцы против туберкулеза».