Новий коронавірус: як Україна планує евакуювати українців з Уханя

Новий коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2550-novyy-koronavirus-yak-ukrayina-planuie-evakuuvaty-ukrayinciv-z-uhanya.html

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За даними Дослідницького центру системних наук та інженерії (CSSE) Університету Джонса Гопкінса у США, який моніторить ситуацію щодо випадків захворювання на новий коронавірус у реальному часі, станом на вечір 10 лютого зареєстровано 42 638 випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої 2019-nCoV. Наразі відомо про 3996 осіб, які одужали, та 1016 смертей. За межами Китаю зафіксовано 394 випадки інфікування у 24 країнах світу — один з летальним наслідком на Філіппінах (це мешканець Китаю, який відвідував цю країну). У країнах Європи налічується 37 випадків захворювання на уханьський синдром.

Навколо нового коронавірусу nCoV ще багато запитань, але чимало фахівців кажуть про те, що оперативні заходи і злагоджені дії — не лише влади, медпрацівників, армії, а й простих людей, вжиті в Китаї, запобігли пандемії. Епідеміологи в Україні в один голос заявляють, що всі зусилля треба сконцентрувати на тому, щоб не пропустити пацієнта з новим вірусом.

В Україні наразі жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції не виявлено. Однак вірусом інфіковані двоє українців — 37-річна жінка та 25-річний чоловік, члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії. У них немає ознак хвороби, але позитивний результат тесту на 2019-nCoV став причиною госпіталізації до лікарні у Токіо. Загалом на лайнері перебувають 3700 людей (серед них 25 українців — всі члени екіпажу), новий коронавірус було виявлено поки що у 130.

Нагадаємо, що Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess після того, як у 80-річного китайця виявили інфікування коронавірусом 2019-nCoV. Всі пасажири та члени екіпажу, у яких тест був негативним, залишатимуться на кораблі мінімум 14 днів (стільки триває інкубаційний період, відраховується від останнього випадку захворювання на коронавірус, який буде зафіксовано на цьому лайнері).

Як зазначають у МОЗ, українські громадяни — члени екіпажу лайнера мають медичне страхування, в рамках страхового поліса їм надається увесь пакет медичної допомоги. У міністерстві також обіцяють, що після повернення їх в Україну (дата поки невідома) за ними буде встановлено «певне медико-санітарне спостереження».

Евакуація з епіцентру спалаху нового коронавірусу

Днями в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що найближчим часом Україна планує евакуювати наших громадян з китайської провінції Хубей, зокрема з міста Ухань — епіцентру спалаху нового коронавірусу, що перебуває в ізоляції. З карантинної зони вже вивезли своїх громадян Німеччина, Франція, Японія... 5 лютого в аеропорту Тюмені приземлилося два спецборти з Уханя. Росіяни і громадяни інших країн, евакуйовані двома військовими літаками, були доставлені в обсервацію в реабілітаційний центр в лісі під Тюменню. Загалом з Уханя в Тюменську область доставили 144 особи, з них 128 — громадяни РФ і 16 громадян країн СНД (десятеро осіб з Білорусі, одна — з Вірменії, троє — з Казахстану, одна — з Таджикистану).

Без згоди на карантин на борт не беремо

На цей момент повернутися з провінції Хубей в Україну планує 51 особа, в тому числі одна дитина. За словами в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігоря Кузіна, на борт візьмуть тільки тих, хто підписав спеціальну форму згоди на карантин.

«Особі може бути відмовлено у вильоті, якщо вона не дає згоди на проведення протиепідемічних чи профілактичних заходів. Цей пункт регулюється статтею 35 постанови Кабміну №893. Наразі розроблена форма інформованої згоди, яку через канали Міністерства зовнішніх справ було доведено до українців, які планують евакуацію», — зазначає Ігор Кузін.

За словами чиновника, всі, хто на цей момент збирається повернутися на батьківщину, форму підписали, але кількість таких людей ще може змінюватися.

Де саме перебуватимуть люди, евакуйовані з Уханя? Поки що місце, куди наших громадян з Уханя відправлять на карантин, остаточно не визначено.

«Наразі МОЗ запропоновано дві локації, які опрацьовуються. Це не заклади охорони здоров'я, а заклади санаторно-курортного типу. Після того, як буде вивчена можливість переоблаштування цих закладів під тимчасову обсерваторію, буде визначено фінальну локацію», — пояснює Ігор Кузін. Відомо, що обидві локації розташовані у Київській області.

У МОЗ заявляють: «Поки ми не впевнимося, що заклади готові, евакуація не відбудеться».

Заходи безпеки при евакуації українців з епіцентру коронавірусу у Китаї

Як заявляють у МОЗ, була розроблена детальна інструкція про заходи медико-санітарного контролю при евакуації українських громадян з провінції Хубей. Основна ідея — будь-яка особа, яку будуть евакуювати, розцінюватиметься як потенційно можливий випадок захворювання на новий коронавірус. Екіпаж спецборту складатиметься з 16 осіб — пілоти, бортпровідники, техніки, які безпосередньо займатимуться обслуговуванням повітряного судна. Це також медичний персонал, який забезпечуватиме надання необхідної медичної допомоги (двоє лікарів і одна медсестра). Планується, що весь склад команди використовуватиме спеціальні одноразові костюми біологічного захисту відповідно до настанов ВООЗ. Такі ж самі костюми мають використовувати водії автобусів, які доставлятимуть пасажирів з літака до місця обсервації.

З евакуйованими пасажирами буде проведено інструктаж з інфекційного контролю. За словами Ігоря Кузіна, пасажири перебуватимуть у звичайних масках. Якщо комусь стане погано чи проявлятимуться симптоми захворювання, є алгоритм — що в такому випадку робити, куди відсадити тощо. За словами чиновника, пасажири проходитимуть двократний скринінг перед посадкою на літак. Також виділені два автобуси, які спеціальним рейсом заберуть пасажирів з трапу літака і повезуть до місця обсервації. Уся техніка, обладнання, які використовуватимуть, пройдуть дезінфекцію. За рекомендацією виробника літака, після польоту замінять повітряні фільтри для впевненості, що на них нічого не залишилося.

Як зазначають у МОЗ, детальні інструкції вже розроблені, але проходять певні погодження як з провідними епідеміологами, так і з лікарями з інфекційного контролю.

Наразі в Україні налічується 30 тест-систем для виявлення нового коронавірусу, а прилетить 51 людина. Чи цього достатньо? У МОЗ заявляють, що найближчим часом очікується додаткова поставка тестів. Є інформація від приватних організацій, які розробляють вітчизняні тест-системи. За їхнім повідомленням, вже цього тижня у нас може бути доступ до тест-систем українського виробництва.

«ВООЗ рекомендує проводити тестування на новий коронавірус по закінченню обсерваційного періоду. Після завершення 14 діб такі особи мають бути ще раз протестовані за допомогою тест-систем методом ПЛР. Ми розраховуємо, що протягом інкубаційного періоду ми отримаємо ці тест-системи, або будемо використовувати тест-системи, що будуть розроблені у нас в країні. Наразі тих систем, які в нас є, достатньо для опрацювання рутинних поточних випадків і спростування діагнозів, які ставляться на рівні областей країни», — пояснюють у Центрі громадського здоров’я.

Сьогоднішня навчальна тривога дає світові унікальну можливість створити сучасні універсальні алгоритми реагування на біологічні загрози. Хочеться сподіватися, що Україна не упустить цей шанс.