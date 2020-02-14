Эвакуация украинцев из Китая обойдется в 4,5 млн грн, Кабмин дал денег

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Коронавирус, который свирепствует в Китае и уже распространился за его пределы, грозит и украинцам, которые застряли в городе Ухань — эпицентре эпидемии. Их до сих пор не забрали в Украину, хотя сообщения о подготовке к эвакуации звучат из уст чиновников вторую неделю. Как стало известно, Кабинет министров даже выделил на это 4,5 млн грн.

Министерство инфраструктуры должно за эти средства осуществить эвакуацию граждан Украины и членов их семей из Уханя в Киев. Об этом говорится в распоряжении Кабмина, обнародованном на правительственном портале.

Минфин должен осуществить выплату 4,5 млн грн из резервного фонда госбюджета, а также согласовать с Мининфраструктуры и Минэкономразвития перечень расходов, необходимых для вывоза украинцев.

Указанные ведомства, а также Государственная казначейская служба должны до 30 апреля отчитаться об использовании средств.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщало, что планирует эвакуировать украинских граждан из закрытого на карантин города Ухань, который стал эпицентром вспышки нового китайского коронавируса. Своих граждан оттуда давно вывезли Германия, Франция, Япония и Россия.

Из китайской провинции Хубэй в Украину планирует вернуться 51 человек, в том числе один ребенок. В Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что в Украину заберут лишь тех, кто подписал специальную форму согласия на двухнедельный карантин, то есть на проведение противоэпидемических и профилактических мер.

Сегодня стала известна новая дата эвакуации украинцев. В правительстве обещают забрать их 18 февраля.