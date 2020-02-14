Заказное убийство. Фото: FlashNord

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Заказать бывшую жену решил житель одного из районных центров Кировоградской области. Для реализации своих преступных планов мужчина решил воспользоваться услугами наемного киллера.

О поисках исполнителя убийства стало известно Службе безопасности Украины (СБУ). Правоохранители решили инсценировать смерть женщины, которая является сотрудником Национальной академии Службы, сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина длительное время судился с бывшей супругой относительно опекунства над общим ребенком и выплаты алиментов и решил закрыть данные вопросы радикальными методами.

Правоохранители провели в Киеве имитацию убийства жертвы, после чего сообщили мужчине о выполнении заказа.

Жизнь бывшей жены мужчина оценил в 1 тыс. долл. Он тщательно готовился к реализации преступного замысла и соблюдал все меры конспирации.

Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные телефоны, а деньги перечислял через банковские платежные системы.

Сотрудники СБУ задержали мужчину сразу после перечисления подставному «киллеру» последней суммы средств за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградской области.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (заказное убийство).