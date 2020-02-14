Замовне вбивство. Фото: FlashNord

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Замовити колишню дружину вирішив житель одного з районних центрів Кіровоградської області. Для реалізації своїх злочинних планів чоловік вирішив скористатися послугами кілера найманця.

Про пошуки виконавця вбивства стало відомо Службі безпеки України (СБУ). Правоохоронці вирішили інсценувати смерть жінки, яка є співробітником Національної академії Служби, повідомляє прес-служба СБУ.

Чоловік тривалий час судився з колишньою дружиною щодо опікунства над спільною дитиною та виплати аліментів і вирішив закрити це питання радикальними методами.

Правоохоронці провели в Києві імітацію вбивства жертви, після чого повідомили чоловікові про виконання замовлення.

Життя колишньої дружини чоловік оцінив у 1 тис. лол. Він ретельно готувався до реалізації злочинного задуму і дотримувався всіх заходів конспірації.

Для спілкування з виконавцем він використовував спеціально придбані телефони, а гроші перераховував через банківські платіжні системи.

Співробітники СБУ затримали чоловіка одразу після перерахування підставному «кілеру» останньої суми коштів за виконану роботу в одному з райцентрів Кіровоградської області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (вбивство на замовлення).