Жінка замовила коханку чоловіка за 10 тис. доларів, фото — stihi.ru

https://racurs.ua/ua/n129229-jinka-zamovyla-kileru-kohanku-cholovika-za-10-tys-dol-u-kyievi-poperedyly-vbyvstvo-foto.html

Ракурс

Правоохоронці у Києві попередили замовне вбивство. Жінка з Київщини замовила вбивство коханки свого чоловіка. Життя суперниці вона оцінила в 10 тис. дол.

Loading...

Під час спецоперації замовницю злочину викрили і затримали, їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

У прес-службі поліції Києва розповіли, що жінка раніше вже передала кілеру особисті дані жертви та перший транш — приблизно 4 тис. дол. Сьогодні ж поліція затримала замовницю злочину в момент передачі виконавцю решти суми — понад 6 тис. дол.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до вчинення умисного вбивства на замовлення) КК України.

У серпні цього року «Ракурс» повідомляв, що Державне бюро розслідувань клопотало в суді про арешт поліцейського, який займався підготовкою вбивства на замовлення іноземця. Перевертень у погонах на замовлення організовував убивство представника національної діаспори у Запоріжжі.