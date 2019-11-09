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Ракурс
Жінка замовила коханку чоловіка за 10 тис. доларів, фото — stihi.ru

Жінка замовила кілеру коханку чоловіка за 10 тис. дол.: у Києві попередили вбивство (ФОТО)

9 лис 2019, 17:28
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Правоохоронці у Києві попередили замовне вбивство. Жінка з Київщини замовила вбивство коханки свого чоловіка. Життя суперниці вона оцінила в 10 тис. дол.

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Під час спецоперації замовницю злочину викрили і затримали, їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Жінка замовила коханку чоловіка за 10 тис. доларів, фото — Нацполіція

У прес-службі поліції Києва розповіли, що жінка раніше вже передала кілеру особисті дані жертви та перший транш — приблизно 4 тис. дол. Сьогодні ж поліція затримала замовницю злочину в момент передачі виконавцю решти суми — понад 6 тис. дол.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до вчинення умисного вбивства на замовлення) КК України.

Жінка замовила коханку чоловіка за 10 тис. доларів, фото — Нацполіція

У серпні цього року «Ракурс» повідомляв, що Державне бюро розслідувань клопотало в суді про арешт поліцейського, який займався підготовкою вбивства на замовлення іноземця. Перевертень у погонах на замовлення організовував убивство представника національної діаспори у Запоріжжі.

Джерело: Ракурс


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