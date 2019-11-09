Польща затримала українського посадовця на вимогу РФ: чому росіяни бояться Мазура, фото — Фейсбук Л.Денісової

https://racurs.ua/ua/n129228-polscha-zatrymala-ukrayinskogo-posadovcya-veterana-na-vymogu-rf-chomu-rosiyany-boyatsya-mazura.html

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Влада Польщі у прикордонному пункті Дорогуськ затримала співробітника секретаріату Уповноваженого Ради з прав людини Ігоря Мазура (Тополю). Це відбулося за запитом російської влади по лінії Інтерполу.

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11 листопада у Холмі має відбутися суд, який вирішуватиме його подальшу долю, повідомила у Фейсбук омбудсмен Людмила Денісова.

Денісова зазначила, що до Мазура не пускають українського консула та не надають адвоката. Росіяни прагнуть його екстрадиції до Росії.

46-річний Тополя воював проти росіян на боці грузинів, допомагав чеченцям і захищав Україну. Він заступник голови УНА-УНСО, голова Київської організації цієї партії з 1997 року, голова Політради УНА-УНСО з листопада 2011 року.

Під час Помаранчевої революції був одним з керівників охорони наметового містечка на Майдані, керівником «Правого сектора» Київщини. З травня 2014 року Мазур воював в зоні АТО, а з квітня 2015 року став офіцером Збройних сил, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в секторі «М».

Мазур також голова Фан-клубу «Україна», що пропагує перемоги українців у військовій справі, науці, спорті та інших напрямках.

Нагадаємо, 12 серпня суд італійського міста Павія засудив до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у нібито причетності до вбивства у травні 2014 року мінометним вогнем італійського журналіста Андреа Рокеллі, який перебував на контрольованій тоді бойовиками території Донбасу.