Польша задержала украинского чиновника-ветерана по требованию РФ: почему россияне боятся Мазура, фото — Фейсбук Л.Денисовой

https://racurs.ua/n129228-polsha-zaderjala-ukrainskogo-chinovnika-veterana-po-trebovaniu-rf-pochemu-rossiyane-boyatsya-mazura.html

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Власть Польши в пограничном пункте Дорогуск задержала сотрудника секретариата Уполномоченного по правам человека Игоря Мазура (Тополя). Это произошло по запросу российских властей по линии Интерпола.

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11 ноября в Холме должен состояться суд, который будет решать его дальнейшую судьбу, сообщила в Фейсбук омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова отметила, что к Мазуру не пускают украинского консула и не дают адвоката. Россияне требуют его экстрадиции в РФ.

46-летний Мазур воевал против россиян на стороне грузин, помогал чеченцам и защищал Украину. Он был заместителем председателя УНА-УНСО, председателем Киевской организации этой партии с 1997 года, председатель Политсовета УНА-УНСО с ноября 2011 года.

Во время Оранжевой революции был одним из руководителей охраны палаточного городка на Майдане, руководителем «Правого сектора» Киевщины. С мая 2014 года Мазур воевал в зоне АТО, а с апреля 2015 года стал офицером Вооруженных сил, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в секторе «М».

Мазур также председатель Фан-клуба «Украина», который пропагандирует победы украинцев в военном деле, науке, спорте и других направлениях.

Напомним, 12 августа суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардийця Виталия Маркива, обвиняемого в якобы причастности к убийству в мае 2014 года минометным огнем итальянского журналиста Андреа Рокелле. Он находился на контролируемой тогда боевиками территории Донбасса.