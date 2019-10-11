Дело Маркива: МВД поможет обжаловать решение итальянского суда

Виталий Маркив, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n127975-delo-markiva-mvd-pomojet-objalovat-reshenie-italyanskogo-suda.html

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Министерство внутренних дел (МВД) поможет обжаловать в апелляционном суде приговор участнику АТО нацгвардейцу Виталию Маркивым, которого в июле в Италии приговорили к 24 годам лишения свободы по обвинению в якобы причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Рокелли, погибшего в мае 2014 года в результате минометного огня в зоне боевых действий на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МВД отмечают, что вчера была опубликована мотивационная часть приговора по делу Маркива. Сейчас министерство работает над ее переводом.

В МВД подчеркивают, что обвинения относительно Маркива абсурдны. В частности отмечается, что в подразделении Маркива не было минометов, а сам погибший находился на позициях боевиков, чем сознательно подвергал себя опасности.

В невиновности Маркива убеждены и в СБУ, которая также осуществляет расследование этого инцидента, отмечает издание KyivPost.

В материалах уголовного дела нет никаких доказательств того, что Виталий Маркив имел отношение к обстрелу, который привел к гибели и Миронова (российского журналиста Андрея Миронова, который был переводчиком для итальянца — ред.), и Рокелли, — заявили в пресс-службе СБУ, отказавшись разглашать дополнительные детали, ссылаясь на тайну следствия.

14 октября на Михайловской площади в Киеве начнется Марш защитника Украины Виталия Маркива, участники которого передадут обращение в Министерство иностранных дел относительно состояния «дела Маркива» и будут требовать активизации процесса освобождения осужденного участника АТО.

Начало акции запланировано на 11.00. Также активисты колонной придут кпосольствуИталии в Киеве и передадут призыв к властям этой страны об освобождении Маркива.

Напомним, прокурор обвиненияпо делу Маркива Андреа Дзанончелли был удивлен суровостью решения суда.