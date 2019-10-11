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Самолет с россиянами разбился в Конго. Фото: Пикабу

Самолет с россиянами разбился в Конго

11 окт 2019, 17:31
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Авиакатастрофа в Демократической республике Конго произошла сегодня утром. Разбился военно-транспортный самолет АН-72 с гражданами России на борту.

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Всего в самолете находились восемь человек: четыре члена экипажа и столько же пассажиров — гражданских и военных. Среди членов экипажа также были россияне. Об этом «Интерфаксу» рассказали в посольстве РФ в Конго.

Сейчас дипломаты выясняют, сколько россиян было на борту. Об их судьбе пока ничего не известно.

Связь с самолетом была потеряна спустя час после его вылета из города Гома. Пунктом назначения была столица республики Киншаса.

Этот самолет обычно перевозил президента страны Феликса Чисекеди и сотрудников его администрации. Сообщается, что на борту могли находиться водитель и охрана главы государства.

В Tвиттере президента Конго уже опубликовали коммюнике управления гражданской авиации страны, в котором подтверждается, что АН-72 потерпел крушение.

Напомним, что 4 октября во Львове потерпел крушение грузовой самолет АН-12. Тогда погибли пять человек и еще три пострадали.


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