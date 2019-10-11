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Літак із росіянами розбився в Конго. Фото: Пікабу

Літак із росіянами розбився в Конго

11 жов 2019, 17:31
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Авіакатастрофа в Демократичній республіці Конго сталася сьогодні вранці. Розбився військово-транспортний літак АН-72 із громадянами Росії на борту.

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Всього в літаку перебувало восьмеро осіб: четверо членів екіпажу і стільки ж пасажирів — цивільних і військових. Серед членів екіпажу також були росіяни. Про це «Інтерфаксу» розповіли у посольстві РФ у Конго.

Зараз дипломати з’ясовують, скільки росіян було на борту. Про їхню долю поки що нічого не відомо.

Зв’язок із літаком було втрачено через годину після його вильоту з міста Гома. Пунктом призначення була столиця республіки Кіншаса.

Цей літак зазвичай перевозив президента країни Фелікса Чісекеді та співробітників його адміністрації. Повідомляється, що на борту могли перебувати водій і охорона глави держави.

У Tвіттері президента Конго вже опублікували комюніке управління цивільної авіації країни, в якому підтверджується, що АН-72 зазнав аварії.

Нагадаємо, що 4 жовтня у Львові зазнав аварії вантажний літак АН-12. Тоді загинули п’ятеро осіб і ще троє постраждали.


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