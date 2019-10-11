Конфлікт у МОЗ: невідомі погрожують співробітникам і вимагають особові справи. Фото: zhardem.kz

https://racurs.ua/ua/n127973-konflikt-u-moz-nevidomi-pogrojuut-spivrobitnykam-i-vymagaut-osobovi-spravy-foto.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я в Києві окупували невідомі. Вони вимагають у співробітників відомства особові справи, їхні документи і міністерські накази.

Loading...

Людей, які увірвалися до будівлі відомства, чиновники не знають. Обговорювати свої вимоги і пропозиції з керівництвом установити вони відмовляються. Про це у Facebook повідомила Ірина Литовченко, котра обіймає посаду гендиректора Директорату стратегічного планування та євроінтеграції у МОЗ.

Чиновниця опублікувала в соціальній мережі фото чоловіка, який, за її словами, телефонував директору Департаменту управління персоналом й обіцяв, що «їй буде гірше».

Охорона каже, що це людина Інни Солодкої, яку вчора хотіли призначити виконуючою обов’язки державного секретаря. За її проханням на вході до міністерства імені цього чоловіка не записують, — написала Литовченко.

У коментарях до посту вона додала, що на місце події викликано співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, наприкінці серпня поліція затримала колишню очільницю МОЗ Раїсу Богатирьову. Чиновницю часів президентства Віктора Янукович арештували на 60 діб, але нардеп Вадим Новинський вніс за неї заставу в 6 млн грн.