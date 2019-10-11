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Реформа соцдопомоги: уряд відв’яже 150 видів виплат від прожиткового мінімуму, фото — Економічна правда

Уряд відв’яже 150 видів соцдопомоги від прожиткового мінімуму

11 жов 2019, 17:15
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Міністерство соціальної політики представило концепцію реформування прожиткового мінімуму в Україні. Вона передбачає відмову від прив’язки понад 150 видів соціальних виплат до прожиткового мінімуму і збільшення соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям.

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Про таку новацію 11 жовтня розповіла міністр соціальної політики Юлія Соколовська на засіданні комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ініціативу запропоновано обговорити в суспільстві, повідомляє сайт Кабміну.

Соколовська пообіцяла, що до прожиткового мінімуму залишаться «прив'язаними» тільки пенсії та допомога малозабезпеченим сім’ям. Розмір решти виплат уряд має намір встановлювати в абсолютних цифрах і щороку переглядати їх під час бюджетного процесу.

Міністр запевнила, що реформа не призведе до зменшення розміру соцдопомог, а для деяких категорій населення розмір виплат навіть збільшиться.

На 18 грудня у Верховній Раді запланували слухання з питань проблем прожиткового мінімуму.

Джерело: Ракурс


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17:17

Уряд відв’яже 150 видів соцдопомоги від прожиткового мінімуму

Мінсоцполітики представило концепцію реформування прожиткового мінімуму, яка передбачає відмову від прив’язки понад 150 видів соцвиплат до прожиткового мінімуму і збільшення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

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17:15
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