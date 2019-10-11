Правительство отвяжет 150 видов соцпомощи от прожиточного минимумаhttps://racurs.ua/n127972-pravitelstvo-otvyajet-150-vidov-socpomoschi-ot-projitochnogo-minimuma.htmlРакурс
Министерство социальной политики представило концепцию реформирования прожиточного минимума в Украине. Она предусматривает отказ от привязки более 150 видов социальных выплат к прожиточному минимуму и увеличение соцпомощи малообеспеченным семьям.
О такой новации 11 октября рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Инициативу предложено обсудить в обществе, сообщает сайт Кабмина.
Соколовская пообещала, что к прожиточному минимуму останутся «привязанными» только пенсии и помощь малообеспеченным семьям. Размер остальных выплат правительство намерено устанавливать в абсолютных цифрах и ежегодно пересматривать их во время бюджетного процесса.
Министр заверила, что реформа не приведет к уменьшению размера соцпособий, а для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится.
На 18 декабря в Верховной Раде запланировали слушания по проблемам прожиточного минимума.