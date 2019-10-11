Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Реформа соцпомощи: правительство отвяжет 150 видов выплат от прожиточного минимума, фото — Экономическая правда

Правительство отвяжет 150 видов соцпомощи от прожиточного минимума

11 окт 2019, 17:15
999

Министерство социальной политики представило концепцию реформирования прожиточного минимума в Украине. Она предусматривает отказ от привязки более 150 видов социальных выплат к прожиточному минимуму и увеличение соцпомощи малообеспеченным семьям.

Loading...

О такой новации 11 октября рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Инициативу предложено обсудить в обществе, сообщает сайт Кабмина.

Соколовская пообещала, что к прожиточному минимуму останутся «привязанными» только пенсии и помощь малообеспеченным семьям. Размер остальных выплат правительство намерено устанавливать в абсолютных цифрах и ежегодно пересматривать их во время бюджетного процесса.

Министр заверила, что реформа не приведет к уменьшению размера соцпособий, а для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится.

На 18 декабря в Верховной Раде запланировали слушания по проблемам прожиточного минимума.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Минздраве заявили, что неизвестные угрожают сотрудникам и требуют личные дела (ФОТО)

Сотрудники Министерства здравоохранения напуганы из-за действий неизвестных лиц в здании ведомства. Последние требуют предоставить им личные дела работников и остальные документы

Новости Украины
17:17

Правительство отвяжет 150 видов соцпомощи от прожиточного минимума

Минсоцполитики представило концепцию реформирования прожиточного минимума, которая предусматривает отказ от привязки более 150 видов соцвыплат к прожиточному минимуму и увеличению социальной помощи малообеспеченным семьям

Новости Украины
17:15
Новости партнеров
Загрузка...