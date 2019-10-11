Реформа соцпомощи: правительство отвяжет 150 видов выплат от прожиточного минимума, фото — Экономическая правда

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Министерство социальной политики представило концепцию реформирования прожиточного минимума в Украине. Она предусматривает отказ от привязки более 150 видов социальных выплат к прожиточному минимуму и увеличение соцпомощи малообеспеченным семьям.

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О такой новации 11 октября рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Инициативу предложено обсудить в обществе, сообщает сайт Кабмина.

Соколовская пообещала, что к прожиточному минимуму останутся «привязанными» только пенсии и помощь малообеспеченным семьям. Размер остальных выплат правительство намерено устанавливать в абсолютных цифрах и ежегодно пересматривать их во время бюджетного процесса.

Министр заверила, что реформа не приведет к уменьшению размера соцпособий, а для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится.

На 18 декабря в Верховной Раде запланировали слушания по проблемам прожиточного минимума.