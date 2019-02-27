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Ракурс
За месяц до президентских выборов Петр Порошенко предложил выплачивать многодетным семьям новый вид социальной помощи

За месяц до выборов Порошенко обнадежил многодетные семьи выплатой прожиточного минимума на третьего и каждого следующего ребенка

27 фев 2019, 15:52
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Президент Украины Петр Порошенко предложил ввести новый вид социальной помощи — выплаты многодетным семьям.

Как объяснил Порошенко в Твиттер, речь идет о выплате прожиточного минимума на третьего и каждого следующего ребенка, воспитывающихся в семье.

«Индексация пенсий, монетизация субсидий — два точных выстрела в борьбе с бедностью. Я предлагаю еще один шаг: каждая семья, имеющая трех и более детей получит ежемесячно на третьего, четвертого, пятого ребенка компенсацию в размере прожиточного минимума», — заявил Порошенко.

Напомним, что в государственном бюджете на 2019 год размер прожиточного минимума с 1 января запланирован в размере 1 тыс. 853 грн, с 1 июля — 1 тыс. 936 грн, с 1 декабря — 2 тыс. 27 грн.

«Ракурс» сообщал, что пенсионеры в Украине получат доплату к пенсии. Средства за индексацию пенсий прошлых лет начислят в два этапа: в марте и апреле 2019 года. Доплата составит 2 тыс. 410 грн.

Выплата будет осуществляться за счет средств, полученных от растаможивания «евроблях», суммарно она составляет 4,4 млрд грн.

Напомним, что действующий глава государства во второй раз баллотируется на президентских выборах-2019.

Источник: Ракурс


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