Отдельным украинцам выделят по 19 тыс. 400 грн на отопительный сезон. Фото:

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Одноразову допомогу для проходження опалювального сезону отримають деякі українці.

Близько 380 тис. родин у прифронтових громадах нарахують одноразову допомогу у 19 тис. 400 грн на проходження опалювального сезону. На виплати уряд спрямує 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький 7 вересня повідомив у Телеграм.

Допомога передбачена:

людям з інвалідністю;

одиноким пенсіонерам;

внутрішньо переміщеним особам;

отримувачам житлових субсидій;

багатодітним та прийомним сім’ям;

одиноким матерям;

родинам з дітьми з інвалідністю;

дитячим будинкам сімейного типу та патронатним родинам.

Для отримання одноразової виплати необхідно до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу подати заяву. Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через поштового оператора «Укрпошта».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що зарплати українських освітян з 1 вересня зростуть на 20%. Зростуть саме посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників, від яких розраховується більшість доплат і надбавок. На початку цього року підвищення вже становило 30%.

Також Кабмін відмовився від Єдиної тарифної сітки та переходить до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні.