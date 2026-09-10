Миллиардные льготные кредиты для предпринимателей готовит Кабмин. Фото:

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Мільярдні пільгові кредити для підприємців готує уряд України.

Кабінет міністрів спільно з РНБО готує програму пільгового кредитування та спрощений доступ до оренди державного майна для підприємців. Заходи вживають для підтримки бізнесу в умовах постійних російських атак. Про це йшлося на розширеній нараді за участі великих ритейлерів, представників Офісу президента, АМКУ, Державної митної служби та Фонду держмайна, 10 вересня повідомив у Telegram прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Урядова ініціатива передбачає, що бізнес зможе отримати суму до 1 млрд грн для однієї компанії або групи підприємств. Також буде можливість отримання компенсації 5% від ринкової ставки та спрямувати ці кошти, зокрема, на закупівлю товарів.

Прем'єр додав, що для підприємців також планується спростити доступ до державних активів. Бізнес матиме першочергове право орендувати майно, яке Фонд державного майна виставлятиме на аукціони.

Корецький пояснив, що після кожного удару РФ по цехах, складах чи офісах компаніям потрібно буде максимально швидко знаходити нові площі та відновлювати роботу.

Також Кабмін ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, аби тривалі повітряні тривоги не зупиняли постачання товарів людям. Підприємцям дали три місяці, щоб облаштувати укриття або безпечні простори в місцях надання послуг.

Нагадаємо, уряд запровадив розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. «Жовтий» рівень означає атаку дронів, а «червоний» — підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття. А при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки.