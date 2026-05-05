Действие программы «Национальный кэшбек» продлили в Украине.

Програма «Національний кешбек» продовжуватиме діяти в Україні.

У вівторок, 5 травня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження дії цієї програми. Експериментальний проект «Національний кешбек» діятиме з 1 травня 2026 року протягом дії воєнного стану, але не пізніше за 30 квітня 2028 року. Про це йдеться в постанові № 559 від 29 квітня 2026 року.

Зазначається, що програма має на меті стимулювати розвиток виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва.

Як відомо, «Національний кешбек» працює наступним чином: за покупку товару українського виробництва покупець може отримати кешбек розміром 5% або 15% від вартості товару. Сума кешбеку одному покупцеві не може бути меншою ніж 2 грн та не може перевищувати 3 тис. грн на місяць. Ця програма офіційно стартувала у вересні 2024 року.

Нагадаємо, у березні в Україні почали виплачувати кешбек за пальне у межах програми «Національний кешбек». Її нараховують за пальне, придбане на АЗС, які беруть участь у програмі. Сума компенсації залежить від типу пального: 15% — на дизель, 10% — на бензин, 5% — на автомобільний газ.