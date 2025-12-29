Правительство отсрочило обязательное использование платежных терминалов для ФЛП 1-й группы. Фото:

Кабінет міністрів України відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи.

Це рішення діятиме до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Це урядовці зробили у відповідь на звернення малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко 29 грудня повідомила у Telegram.

За словами очільниці уряду, це дозволить найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв зі світлом та логістичних обмежень.

Крім того, це відтермінування дасть змогу бізнесменам підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.

Нагадаємо, у жовтні прем'єр-міністр Юлія Свириденко інформувала, що до 10 млн грн можуть отримати підприємства з прифронтових територій за пошкоджене чи знищене майно внаслідок обстрілів. А по всій іншій території держави за моделлю, подібною до «5−7−9%", держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків — щоб знизити тариф для бізнесу до 1%.