Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209904-kabmin-zapustyv-mehanizm-kompensaciyi-voiennyh-ryzykiv-dlya-biznesu.html

Ракурс

Кабінет міністрів України запустив механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу.

До 10 млн грн можуть отримати підприємства з прифронтових територій за пошкоджене чи знищене майно внаслідок обстрілів. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

По всій іншій території України за моделлю, подібною до «5−7−9%", держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків — щоб знизити тариф для бізнесу до 1%.

Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки — але не більше 1 млн грн на рік, — зазначила прем'єр.

Подати заявку можна на сайті ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» або на платформі «Дія.Бізнес». Компенсуються збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі. Після виплати компенсації, право вимоги до РФ відшкодувати збитки в межах цієї суми переходить державі.

Цей механізм — частина політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Це про стійкість і про інструменти захисту, щоб український бізнес працював і зростав навіть під час війни, — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, в липні Кабмін дозволив дистанційно обстежувати зруйноване житло, щоб отримати компенсацію в рамках програми «єВідновлення» для людей, які втратили свої домівки в громадах, куди комісії не можуть виїхати через безпекову ситуацію. Експерти вже можуть використовувати всі доступні інструменти, включаючи супутникові знімки, матеріали зйомки з дронів, фото й відео, зняті власником житла.