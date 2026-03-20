Кешбек за пальне почали виплачувати в Україні з сьогоднішнього дня, 20 березня.

Часткова компенсація витрат на пальне запрацювала в межах програми «Національний кешбек». Її нараховуватимуть за пальне, придбане на АЗС, які беруть участь у програмі. Сума компенсації залежить від типу пального: 15% — на дизель, 10% — на бензин, 5% — на автомобільний газ. Про це повідомляється на сайті «Зроблено в Україні».

У Кабміні вважають, що кешбек дозволить заощаджувати приблизно від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимум держава може компенсувати до 1 тис. грн щомісяця.

Програма компенсації за пальне діятиме до 1 травня, а гроші нараховуватимуться автоматично під час оплати карткою.

Для отримання кешбеку потрібно відкрити картку в банку-партнері та обрати її для розрахунків і виплат у сервісі «Дія». Гроші з компенсації можна витратити на оплату комуналки, ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг, або на донати ЗСУ.

Нагадаємо, у квітні доплату розміром 1 тис. 500 грн зможуть отримати 13 млн українців — пенсіонери за загальнообовʼязковим пенсійним страхуванням, люди з інвалідністю та малозабезпечені родини. Також гроші видадуть переселенцям та сім’ям із дітьми, які вже отримують соцдопомогу з держбюджету.