Міжнародні резерви України побили новий історичний максимум.

Станом на 1 лютого цього року ці резерви зросли до 57,7 млрд дол., що є новим історичним рекордом. У січні ці резерви збільшилися на 357,8 млн дол. порівняно з груднем. Переважно це відбулося завдяки надходженням зовнішнього фінансування, яке частково компенсувало чистий продаж валюти НБУ та виплати за державним боргом у іноземній валюті. Про це 6 лютого повідомив Національний банк України.

Зазначається, що на зростання вплинуло надходження на рахунки уряду та виплати за обслуговування і погашення державного боргу. Світовий банк перерахував 3 124,0 млн дол. на валютні рахунки уряду НБУ.

А за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,7 млн дол., у тому числі 233,9 млн дол. — за ОЗДП та 76,8 млн дол. — іншим кредиторам. Також Київ сплатив Міжнародному валютному фонду 171,6 млн дол.

Також на резерви НБУ вплинули й валютні операції. У січні 2026 року, у порівнянні з груднем минулого року, чистий продаж валюти зменшився на 20,7%. Тоді Нацбанк продав на ринку 3 729,5 млн дол.

Крім того, на українські резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та валютних курсів.

У фінансовому регуляторі наголосили, що нинішній обсяг міжнародних резервів дозволяє фінансувати півроку майбутнього імпорту.

