Ракурсhttps://racurs.ua/
Кэшбек за горючее начали выплачивать в Украине с сегодняшнего дня. Фото:
Кешбек за горючее заработал в Украине — как получить компенсациюhttps://racurs.ua/n212738-keshbek-za-goruchee-zarabotal-v-ukraine-kak-poluchit-kompensaciu.htmlРакурс
Кешбек за пальне почали виплачувати в Україні з сьогоднішнього дня, 20 березня.
Часткова компенсація витрат на пальне запрацювала в межах програми «Національний кешбек». Її нараховуватимуть за пальне, придбане на АЗС, які беруть участь у програмі. Сума компенсації залежить від типу пального: 15% — на дизель, 10% — на бензин, 5% — на автомобільний газ. Про це повідомляється на сайті «Зроблено в Україні».
У Кабміні вважають, що кешбек дозволить заощаджувати приблизно від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимум держава може компенсувати до 1 тис. грн щомісяця.
Програма компенсації за пальне діятиме до 1 травня, а гроші нараховуватимуться автоматично під час оплати карткою.
Для отримання кешбеку потрібно відкрити картку в банку-партнері та обрати її для розрахунків і виплат у сервісі «Дія». Гроші з компенсації можна витратити на оплату комуналки, ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг, або на донати ЗСУ.
Нагадаємо, у квітні доплату розміром 1 тис. 500 грн зможуть отримати 13 млн українців — пенсіонери за загальнообовʼязковим пенсійним страхуванням, люди з інвалідністю та малозабезпечені родини. Також гроші видадуть переселенцям та сім’ям із дітьми, які вже отримують соцдопомогу з держбюджету.