Украина получит первый транш по ссуде ЕС в конце мая - начале июня.

Україна отримає перший транш за позикою ЄС наприкінці травня — на початку червня.

З боку Європейського Союзу усе остаточно узгоджено, крім поправки до багаторічного бюджету, який дотепер блокувала Угорщина. Однак вже 22 квітня це вето може бути розблоковано. Про це повідомив європейський комісар із економіки Валдіс Домбровскіс.

За його словами, в України наразі достатньо коштів, щоб закрити фінансові потреби до кінця травня.

Цього року, згідно зі стратегією фінансування, узгодженою з Україною, 28 млрд євро буде виділено на військову підтримку, а 17 млрд євро — на загальну бюджетну підтримку, — зазначив Домбровскіс.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас поінформувала, що позитивні рішення щодо кредиту можуть бути ухвалені 22 квітня під час засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ.

Ми обговоримо війну в Україні і очікуємо деяких позитивних рішень завтра щодо позики на 90 млрд євро. Україна справді потребує цієї позики. І це також буде сигналом, що у Росії не вийде протриматися довше, ніж в України, зараз це дуже важливо, — зазначила дипломат.

Нагадаємо, нещодавно єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що перші кошти, які надійдуть на підтримку Збройних сил України в рамках кредиту Євросоюзу на 90 млрд євро, підуть на дрони українського виробництва.