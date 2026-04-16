Перший військовий транш Україні з кредиту ЄС витратять на дрони.

Перші кошти, які надійдуть на підтримку ЗСУ в рамках кредиту Євросоюзу на 90 млрд євро, підуть на дрони українського виробництва. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає «Українська правда».

На 2026 рік Україна запросила оборонну допомогу на загальну суму 28,3 млрд євро. Перший план постачання продукції зосереджений на дронах від передової оборонної промисловості України, — зазначив він.

Комісар також додав, що щодо наступних планів постачання ЄС «очікує більшої залученості європейської оборонної промисловості».

Нагадаємо, після програшу на виборах чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро та 20-го пакета європейських санкцій проти Росії.

Єврокомісія упевнена, що перший транш з 90 млрд для України надійде у другому кварталі 2026 року.

Джерело: «Українська правда»