Украинских мужчин призывного возраста хотят исключить из программы расширенной защиты в ЕС.

Європейський Союз обговорює, чи варто позбавити українських чоловіків призовного віку тимчасового захисту після 2027 року

Нинішня директива Євросоюзу про тимчасовий захист (TPD) охоплює без винятку всіх громадян України. Завдяки їй понад 4 млн людей, які тікали від війни, отримали право жити та працювати у країнах ЄС без проходження стандартних процедур надання притулку. Ця схема діє до березня 2027 року. Про це повідомило видання Euractiv.

Журналісти отримали доступ до внутрішнього документу Ради ЄС, де розглядаються, зокрема, продовження тимчасового захисту, але з деякими змінами. Пропонується виключити чоловіків призовного віку або тих, хто виїхав з України нелегально. Однак ці зміни торкнуться лише тих українців, які тільки, но звертатимуться за захистом.

Зазначається, що кілька урядів стурбовані тим, що серед нещодавно прибулих до ЄС зростає частка чоловіків призовного віку. У внутрішньому документі вказується, що низка країн вважає те, що систему варто переглянути «також в інтересах України» — як для підтримки її оборони, так і з огляду на майбутню відбудову.

Очікується, що питання майбутнього схеми обговорять міністри з питань міграції на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ цього тижня.

Однак Норвегія не чекає загальноєвропейського рішення. З березня цього року українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримують там колективного захисту автоматично.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу підтримала продовження тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року. Система тимчасового захисту знижує навантаження на національні системи притулку, оскільки людям, які підпадають під цю форму захисту, не потрібно подавати індивідуальні заяви на отримання притулку.

Джерело: Euractiv