Европа может столкнуться с дефицитом авиатоплива.

Дефіцит авіаційного пального може статися в Європі найближчим часом.

У тому разі, якщо Ормузька протока найближчим часом не буде розблокована, дефіцит авіапалива в Європі відчуватиметься вже за три тижні. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на організацію Airports Council International Europe, що представляє понад 600 аеропортів та 95% повітряного трафіку в Європі.

Організації направили єврокомісару з питань транспорту лист в якому повідомили, що переймаються питанням ймовірного дефіциту через наближення пікового літнього сезону. Бо ж саме авіаперевізники забезпечують функціонування всієї туристичної екосистеми.

Авіакомпанії з Європи наголосили, що у них має вистачити палива на кілька тижнів. Однак вже у травні пальне для літаків можуть не доставити.

FT пише, що після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ціна на авіаційне пальне в Північно-Західній Європі зросла до 1 тис. 573 дол. за т. До війни 1 т коштувала 750 дол.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що країни Європейського Союзу збільшили імпорт скрапленого природного газу з Росії. У першому кварталі 2026 року європейці закупили близько 5 млн т російського «блакитного палива», що на 17% більше, ніж у 2025 році.

Джерело: Financial Times