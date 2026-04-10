У першому кварталі 2026 року країни Європейського Союзу придбали близько 5 млн т російського газу. Це на 17% більше, ніж у 2025 році. А загальна сума поставок перевищила 3 млрд дол, на європейський блок припало 97% цих поставок. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на аналітичну компанію Kpler.

Також у березні, коли тривали активні бої на Близькому Сході, а Катар скоротив імпорт СПГ, до Євросоюзу з РФ поставили ще 1,5 млн т «блакитного палива».

Зазначається, що поставки російського газу в ЄС тривають, попри план Європи повністю відмовитися від енергоносії в з РФ до 2027 року. У Єврокомісії кажуть, що переглядати цей курс не планують.

Напередодні видання Bloomberg із посиланням на джерела інформувало, що РФ прагне скористатися глобальною кризою поставок природного газу. Москва пропонувала Південній Азії купити підсанкційний скраплений газ зі знижкою 40% від спотових цін.

Поставки мали йти через маловідомі посередницькі компанії. Наразі невідомо, чи погодилася якась країна придбати СПГ у країни-агресора.

Нагадаємо, 31 березня США зняли санкції з двох контейнеровозів, а також вантажного судна, які ходять під прапором країни-агресора РФ. Їм дозволили завершити операції з розвантаження нафти, завантаженої до 12 березня.

Джерела: Financial Times, Bloomberg