Європейський Союз 23 квітня ухвалив запровадження 20-го пакету санкцій проти Росії.

Новий пакет наймасштабніший за останні два роки й передбачає нові обмеження проти «тіньового флоту» Російської Федерації, фінансових установ і компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом. Про це повідомляється в прес-релізі Ради Євросоюзу.

Європейці запровадили нові обмеження на нафту, «тіньовий флот» і 46 танкерів. Діятиме заборона операцій з портами Мурманська і Туапсе. Також введено обмеження на обслуговування LNG-танкерів і нові правила для продажу суден.

Російські фінанси також будуть під санкціями. У списку опинилися 20 російських банків і криптосектори. Передбачається повна забороною російських криптоплатформ.

Військово-промисловий комплекс — під обмеженнями 58 компаній і постачальники з третіх країн (таких як Китай, Об'єднані Арабські Емірати та інших).

Запроваджено нові заборони на експорт технологій і товарів (на 360 млн євро) та імпорт російської сировини (на 570 млн євро). Окремо введені обмеження проти Киргизстану через ризик реекспорту товарів до РФ.

Також Рада ЄС продовжила санкційний режим проти Білорусі до 28 лютого 2027 року. Нові обмеження відображають «російський» пакет у сферах торгівлі, кібербезпеки та криптовалют, щоб унеможливити використання Білорусі як «чорного входу» для товарів з країни-агресора.

Цього ж дня європейці також узгодили надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро на 2026−2027 роки.