Євросоюз остаточно схвалив кредит для України на 90 мільярдів євро та новий пакет санкцій

Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЄС остаточно схвалив кредит для України

ЄС остаточно схвалив кредит для України на 90 мільярдів євро та новий пакет санкцій

23 кві 2026, 15:08
999

Євросоюз остаточно схвалив надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро.

Про це сьогодні, 23 квітня, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

За його словами, стратегія Євросоюзу щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні ґрунтується на двох основах — зміцненні України та посиленні тиску на Росію.

Кошта зазначив, що сьогодні було досягнуто прогресу в обох цих напрямках:

  • розблокування кредиту для України на суму 90 млрд євро, що забезпечить фінансову та військову підтримку на 2026−2027 роки;
  • ухвалено 20-й пакет санкцій проти Росії, що обмежує її здатність вести війну.

Європа залишається твердою, єдиною та непохитною у своїй підтримці України, — наголосив він.

Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Розблоковано європейський пакет підтримки для України — це 90 мільярдів євро на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом, — зазначив.

За словами Зеленського, перший транш із цього пакету може бути доступним вже у травні-червні:

Кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку ми в Україні ще не виробляємо, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури.

Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів