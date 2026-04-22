Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Кредит для України та нові антиросійські санкції схвалили посли ЄС

Посли ЄС схвалили кредит для України на 90 млрд євро та новий пакет санкцій проти РФ

22 кві 2026, 14:57
Посли держав-членів Євросоюзу на засіданні у форматі COREPER II у Брюсселі схвалили зміни до багаторічної фінансової рамки ЄС — останній законодавчий документ, який був необхідний для оформлення кредиту, а також було схвалено 20-й пакет санкцій проти РФ.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на речника Кіпрського головування в Раді ЄС.

Сьогодні як кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні формату COREPER, — зазначив речник.

Він пояснив, що обидва рішення тепер пройдуть письмову процедуру остаточного затвердження Радою ЄС:

Очікується, що письмова процедура завершиться завтра вдень.

Речник додав, що Кіпрське головування невпинно працювало над тим, щоб Євросоюз продовжував рішуче підтримувати Україну та чинити тиск на Росію.

Джерело: «Укрінформ»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів