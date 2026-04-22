Посли ЄС схвалили кредит для України на 90 млрд євро та новий пакет санкцій проти РФ

Ракурсhttps://racurs.ua/
Кредит для України та нові антиросійські санкції схвалили посли ЄС
Посли ЄС схвалили кредит для України на 90 млрд євро та новий пакет санкцій проти РФhttps://racurs.ua/ua/n213376-posly-ies-shvalyly-kredyt-dlya-ukrayiny-na-90-mlrd-ievro-ta-novyy-paket-sankciy-proty-rf.htmlРакурс
Посли держав-членів Євросоюзу на засіданні у форматі COREPER II у Брюсселі схвалили зміни до багаторічної фінансової рамки ЄС — останній законодавчий документ, який був необхідний для оформлення кредиту, а також було схвалено 20-й пакет санкцій проти РФ.
Про це сьогодні, 22 квітня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на речника Кіпрського головування в Раді ЄС.
Сьогодні як кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні формату COREPER, — зазначив речник.
Він пояснив, що обидва рішення тепер пройдуть письмову процедуру остаточного затвердження Радою ЄС:
Очікується, що письмова процедура завершиться завтра вдень.
Речник додав, що Кіпрське головування невпинно працювало над тим, щоб Євросоюз продовжував рішуче підтримувати Україну та чинити тиск на Росію.
Джерело: «Укрінформ»