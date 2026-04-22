Кредит для Украины и новые антироссийские санкции одобрили послы ЕС
После ЕС одобрили кредит для Украины на 90 млрд евро и новый пакет санкций против РФhttps://racurs.ua/n213376-posle-es-odobrili-kredit-dlya-ukrainy-na-90-mlrd-evro-i-novyy-paket-sankciy-protiv-rf.htmlРакурс
Посли держав-членів Євросоюзу на засіданні у форматі COREPER II у Брюсселі схвалили зміни до багаторічної фінансової рамки ЄС — останній законодавчий документ, який був необхідний для оформлення кредиту, а також було схвалено 20-й пакет санкцій проти РФ.
Про це сьогодні, 22 квітня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на речника Кіпрського головування в Раді ЄС.
Сьогодні як кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні формату COREPER, — зазначив речник.
Він пояснив, що обидва рішення тепер пройдуть письмову процедуру остаточного затвердження Радою ЄС:
Очікується, що письмова процедура завершиться завтра вдень.
Речник додав, що Кіпрське головування невпинно працювало над тим, щоб Євросоюз продовжував рішуче підтримувати Україну та чинити тиск на Росію.
Джерело: «Укрінформ»