Кредит для Украины и новые антироссийские санкции одобрили послы ЕС

Посли держав-членів Євросоюзу на засіданні у форматі COREPER II у Брюсселі схвалили зміни до багаторічної фінансової рамки ЄС — останній законодавчий документ, який був необхідний для оформлення кредиту, а також було схвалено 20-й пакет санкцій проти РФ.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на речника Кіпрського головування в Раді ЄС.

Сьогодні як кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні формату COREPER, — зазначив речник.

Він пояснив, що обидва рішення тепер пройдуть письмову процедуру остаточного затвердження Радою ЄС:

Очікується, що письмова процедура завершиться завтра вдень.

Речник додав, що Кіпрське головування невпинно працювало над тим, щоб Євросоюз продовжував рішуче підтримувати Україну та чинити тиск на Росію.

Джерело: «Укрінформ»