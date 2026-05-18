Euroclear отказался выполнять решение московского суда о возвращении России замороженных средств

Euroclear не вернет России замороженные средства, фото: «Минфин»

Арбітражний суд Москви 15 травня повністю задовольнив позов російського Центробанку до Euroclear Bank про стягнення 249,43 млрд доларів. Позов стосувався заморожених у 2022 році російських золотовалютних резервів було заблоковано. Euroclear є найбільшим тримачем цих коштів.

У Euroclear вже відреагували на це рішення російського суду.

Нам відомо, що Московський арбітражний суд виніс рішення на користь Центрального банку Росії у справі за позовом проти Euroclear Bank. Euroclear категорично заперечує цей позов, який не має підстав, — вказано в повідомленні, опублікованому сьогодні, 18 травня, прес-службою банку.

У Euroclear зазначили, що це останній із низки судових позовів, поданих проти банку у Росії:

Такі позови не визнаються законодавством ЄС, і Euroclear не визнає юрисдикцію цього суду. Euroclear оскаржить рішення суду.

У банку наголосили, що це рішення російського суду не впливає на їх діяльність та фінансовий стан.

Активи Центрального банку Росії, що зберігаються в Euroclear Bank, залишаються замороженими відповідно до міжнародних санкцій, — резюмували у Euroclear.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році у Європі було заморожено загалом 260 мільярдів євро російських активів. Більшість цих коштів — близько 190 млрд євро — зберігається на рахунках Euroclear. Російський Центробанк вимагає повернути йому ці кошти, а також компенсувати «втрачений прибуток».